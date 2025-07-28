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Спорт

Софья Самоделкина заявлена на международное соревнование нового сезона

Софья Самоделкина выступит 7-10 августа в Норвуде, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 07:50 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Лидер женской сборной по фигурному катанию Софья Самоделкина заявлена на ISU Cranberry Cup International 2025, сообщает Zakon.kz.

По данным оргкомитета, состязания пройдут 7-10 августа в американском городе Норвуде штата Массачусетс. Фанаты фигуристки с радостью отреагировали на известие.

По их мнению, это будет очень спокойный и плавный вход в сезон, который не подразумевает сложный трансокеанский перелет. Ведь между Лос-Анджелесом, где в настоящее время тренируется Самоделкина и Норвудом, разница составляет всего три часа.

"И показаться, и провериться, и время на доработать перед более ответственными стартами будет", – также отметили они.

Помимо этого фанаты обратили внимание на отсутствие страха у фигуристки входить в сезон чуть раньше времени. Ведь международный турнир NHK Trophy, где Самоделкина также заявлена пройдет только 7-9 ноября в японском городе Осака.

Фото: isu

Судя по Instagram-сторис фигуристки от 27 июля, она пребывает в хорошем расположении духа. Это не могло не порадовать многочисленных фанатов спортсменки.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

27 июля кaзахстанский дзюдоист Eлдос Сметов сделал официальное заявление о намерениях выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Aнджелесе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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