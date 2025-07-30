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Спорт

Зайнутдинов с победы дебютировал за "Динамо" в Кубке России по футболу

Футбол Дебют Победа, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 11:35 Фото: Instagram/fcdynamo
Игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов успешно отметил свое возвращение в российский футбол и дебют в московском "Динамо". Его новый клуб добился домашней и волевой победы над "Сочи" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Первый матч Зайнутдинова за "бело-голубых" прошел в рамках стартового тура группового этапа Кубка России. Наставник "Динамо" Валерий Карпин выпустил на поле уроженца Тараза на последних 15-ти минутах встречи с "Сочи".

Стоит отметить, что казахстанский футболист не испортил погоды и даже имел один шанс для взятия ворот. И все же усилиями Бахтиера и других его коллег хозяева поля вырвали победу у гостей – 3:2, проигрывая по ходу матча со счетом 1:2.

Зайнутдинов до выхода на поле в кубковом противостоянии дал первый комментарий после приезда из Турции.

"Нагрузки у Валерия Георгиевича отличаются, тренировки очень интенсивные, прошел сборы, потихоньку прихожу в порядок. "Динамо" – это клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, "золото" – это мечта, можно сказать". Бахтиер Зайнутдинов

Лидер сборной Казахстана после дебютного успеха в команде Карпина рассказал о причинах перехода в "Динамо".

"Были предложения и звонки из "Спартака" и "Зенита", но изначально не рассматривал эти варианты. После полугода реабилитации это моя первая игра, думаю, фактор тренера повлиял. "Динамо" – братский клуб, моя бывшая команда. Не идти в "Спартак" было принципиальной позицией". Бахтиер Зайнутдинов

Как известно, Бахтиер Зайнутдинов спустя два года вернулся в российский футбол, где ранее выступал за ЦСКА. Эти два сезона он провел в турецком "Бешикташе", который покинул на днях и надел майку "Динамо".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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