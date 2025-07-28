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Спорт

Наставник "Арсенала" назвал дату дебюта лучшего снайпера 2024 года

Футбол Дебют Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 15:42 Фото: Instagram/arsenal
Английский футбольный клуб "Арсенал" начал предсезонную подготовку, выступая с показательными матчами за рубежом. Болельщики с нетерпением ждут выхода на поле звездного новичка "канониров" – шведа Виктора Дьокереша, сообщает Zakon.kz.

По словам главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, шведский форвард постепенно приступает к тренировкам в общей группе и буквально на днях должен выйти на поле в новой форме лондонского коллектива.

"Очень рады, что Виктор с нами, пришлось пройти долгий путь, чтобы его подписать. Он невероятен и с самого начала ясно дал понять, где хочет играть, почувствовал его энтузиазм. Дьокереш прошел медосмотр, выглядит хорошо, очень важно, чтобы набрал нужную форму. Не собираемся его останавливать, хотим, чтобы он был с нами как можно скорее". Микель Артета

27 июля команда Артеты в Сингапуре сыграла товарищеский матч против "Ньюкасл Юнайтед" и обыграла соперника со счетом 3:2.

Перед этим поединком "канониры" официально представили лучшего снайпера 2024 года Виктора Дьокереша.

Возможно, форвард выйдет на поле в составе "пушкарей" 31 июля, когда проведут второй товарищеский матч в рамках азиатского вояжа, где соперником станет еще одна английская дружина – "Тоттенхэм".

Информация о переходе Дьокереша из португальского "Спортинга" была распространена 24 июля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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