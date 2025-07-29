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Спорт

Громкой сенсацией завершился матч казахстанки на топовом турнире в Канаде

Теннис, ракетка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 06:30 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) , сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге казахстанка уступила китаянке Ханью Гуо со счетом 3:6, 3:6.

Матч длился 1 час 27 минут. До этого события теннисистки между собой не встречались.

В следующем раунде соперницей китаянки будет польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира Арина Соболенко решила пропустить с 27 июля по 7 августа турнир WTA-1000 в Канаде, а Елена Рыбакина заявлена для участия. 

Также 27 июля Лейла Фернандес стала победительницей турнира WTA-500 в Вашингтоне.

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Аксинья Титова
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