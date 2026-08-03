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Спорт

Юлия Путинцева неожиданно завершила борьбу на престижном турнире в Канаде

Юлия Путинцева неожиданно завершила борьбу на престижном турнире в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 01:04 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на турнире категории WTA 1000 в Торонто, уступив в матче первого круга представительнице Китая Чжан Шуай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча завершилась победой китаянки со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут.

До этой встречи соперницы девять раз играли друг с другом. Преимущество в личных встречах оставалось за Путинцевой – семь побед против двух у Чжан Шуай. Однако на этот раз сильнее оказалась китайская теннисистка.

Благодаря победе Чжан Шуай вышла во второй круг турнира, где сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Призовой фонд соревнований в Торонто превышает 7,4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Яссы (Румыния).

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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