Спорт

Казахстан отметился на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Эдуард Ким, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 17:46
15 февраля 2026 года Казахстан завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Медельине (Колумбия), сообщает Zakon.kz.

Первым на крупном международном турнире золотой медалью отметился представитель команды Казахстана Эдуард Ким. Спортсмен завоевал "золото" в произвольной программе, набрав 195.2476 балла, сообщил НОК РК.

Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана в произвольной программе.

Перед этим в технической программе третье место занял казахстанец Виктор Друзин. 

Ранее Казахстан завершил выступление на Олимпиаде по фристайл-могулу.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстан завоевал еще одно "золото" Кубка мира по артистическому плаванию
11:35, 02 июня 2024
Казахстан завоевал еще одно "золото" Кубка мира по артистическому плаванию
Синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
17:52, 02 марта 2025
Синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Сборная Казахстана завоевала "бронзу" по артистическому плаванию на этапе Кубка мира в Париже
17:03, 05 мая 2024
Сборная Казахстана завоевала "бронзу" по артистическому плаванию на этапе Кубка мира в Париже
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: