Казахстан отметился на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Фото: НОК РК
15 февраля 2026 года Казахстан завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Медельине (Колумбия), сообщает Zakon.kz.
Первым на крупном международном турнире золотой медалью отметился представитель команды Казахстана Эдуард Ким. Спортсмен завоевал "золото" в произвольной программе, набрав 195.2476 балла, сообщил НОК РК.
Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана в произвольной программе.
Перед этим в технической программе третье место занял казахстанец Виктор Друзин.
Ранее Казахстан завершил выступление на Олимпиаде по фристайл-могулу.
