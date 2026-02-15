Казахстан отметился на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Фото: НОК РК

15 февраля 2026 года Казахстан завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Медельине (Колумбия), сообщает Zakon.kz.

Первым на крупном международном турнире золотой медалью отметился представитель команды Казахстана Эдуард Ким. Спортсмен завоевал "золото" в произвольной программе, набрав 195.2476 балла, сообщил НОК РК. Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана в произвольной программе. Перед этим в технической программе третье место занял казахстанец Виктор Друзин. Ранее Казахстан завершил выступление на Олимпиаде по фристайл-могулу.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: