"Кайрат" разгромил КуПС и вышел в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА

Алматинский "Кайрат" сыграл с финским КуПСом в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на Центральном стадионе, обслуживала ее судейская бригада во главе с болгарином Радославом Гидженовым, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы с первых минут бросились вперед – Дастан Сатпаев пушечным ударом издали открыл счет, хозяева продолжили прессинговать, сумев увеличить разрыв, когда Жоржиньо затолкал мяч в сетку, а прямо перед перерывом Валерий Громыко мощным выстрелом из пределов штрафной отправил третий мяч в ворота КуПСа. Во второй половине финны почти выровняли игру и создали несколько моментов у ворот Александра Заруцкого, но ничего не изменилось – 3:0.

"Кайрат" (Алматы, Казахстан) – КуПС (Куопио, Финляндия) 3:0 (3:0):

Сатпаев 9 (1:0),

Жоржиньо 29 (2:0),

Громыко 43 (3:0)

Удаление: Зария 45

Первая игра: 0:2.

Таким образом, "Кайрат" вышел в третий раунд Лиги чемпионов и гарантировал себе участие в группе еврокубков.



Ранее сообщалось, что КуПС прибыл в Алматы за историческим местом в плей-офф еврокубков.