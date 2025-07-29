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Спорт

"Кайрат" разгромил КуПС и вышел в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА

лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 22:05 Фото: Telegram/ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" сыграл с финским КуПСом в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на Центральном стадионе, обслуживала ее судейская бригада во главе с болгарином Радославом Гидженовым, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы с первых минут бросились вперед – Дастан Сатпаев пушечным ударом издали открыл счет, хозяева продолжили прессинговать, сумев увеличить разрыв, когда Жоржиньо затолкал мяч в сетку, а прямо перед перерывом Валерий Громыко мощным выстрелом из пределов штрафной отправил третий мяч в ворота КуПСа. Во второй половине финны почти выровняли игру и создали несколько моментов у ворот Александра Заруцкого, но ничего не изменилось – 3:0.

"Кайрат" (Алматы, Казахстан) – КуПС (Куопио, Финляндия) 3:0 (3:0):

  • Сатпаев 9 (1:0),
  • Жоржиньо 29 (2:0),
  • Громыко 43 (3:0)

Удаление: Зария 45

Первая игра: 0:2.

Таким образом, "Кайрат" вышел в третий раунд Лиги чемпионов и гарантировал себе участие в группе еврокубков.

Ранее сообщалось, что КуПС прибыл в Алматы за историческим местом в плей-офф еврокубков.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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