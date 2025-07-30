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Спорт

Немецкая легенда биатлона Дальмайер пропала в горах Пакистана

Биатлон Камнепад Пакистан, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:45 Фото: Instagram/laura.dahlmeier
Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана. В данный момент ведется поисково-спасательная операция, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал ZDF, из-за некоторых сложностей поисковые отряды пока не могут до нее добраться. Во время облета на вертолете установлено, что Дальмайер как минимум серьезно пострадала.

По предварительной информации, немецкая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда их настиг камнепад. ЧП произошло на высоте примерно 5700 м.

Фото: Instagram/laura.dahlmeier

Напарница Дальмайер подала сигнал бедствия, и поисково-спасательная бригада сразу начала операцию по ее спасению. Но поиски затруднены из-за удаленности района.

31-летняя Лаура Дальмайер является обладателем Большого хрустального глобуса сезона-2016/17. Она вошла историю как двукратная победительница Олимпийских игр Пхенчхана-2018, плюс в ее активе семь золотых медалей мировых первенств по биатлону.

После завершения профессиональной карьеры в 2019 году титулованная биатлонистка начала заниматься альпинизмом.

Тем временем еще один звездный теннисист подтвердил свое участие на ATP 250 в Алматы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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