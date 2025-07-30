В Норвегии лучшему футболисту вручили призы натуральными продуктами

Норвежский футбольный клуб "Брюне" продолжает необычную традицию: дарить своим лучшим игрокам продуктовый набор. В этот раз очередь забирать подарки дошла до полузащитника Лассе Квигстада, сообщает Zakon.kz.

21-летний футболист был признан лучшим в матче с "Викингом". За свои достижения он был награжден 40 пакетами овсянки, 10 упаковками яиц, 20-ю литрами молока и большим столом, на котором был разложен весь его выигранный трофей.

Команда Квигстада по итогам домашней встречи проиграла "Викингу" (1:3) в рамках 15-го тура чемпионата Норвегии. Сам же Лассе был назван лучшим игроком "Брюне", в его активе единственный гол в ворота гостей.

К слову сказать, администрация "Брюне" и другие команды часто практикуют подобные презенты своим игрокам. Футболистам ранее дарили клубнику, ягненка и тушу свиньи.

1 апреля 2025 года голкипер "Брюне" Ян де Бур получил четыре упаковки яиц в качестве приза в номинации "Лучший игрок гостевой команды".