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Спорт

В Норвегии лучшему футболисту вручили призы натуральными продуктами

Футбол Приз Игроку, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 12:53 Фото: Instagram/brynefotball
Норвежский футбольный клуб "Брюне" продолжает необычную традицию: дарить своим лучшим игрокам продуктовый набор. В этот раз очередь забирать подарки дошла до полузащитника Лассе Квигстада, сообщает Zakon.kz.

21-летний футболист был признан лучшим в матче с "Викингом". За свои достижения он был награжден 40 пакетами овсянки, 10 упаковками яиц, 20-ю литрами молока и большим столом, на котором был разложен весь его выигранный трофей.

Команда Квигстада по итогам домашней встречи проиграла "Викингу" (1:3) в рамках 15-го тура чемпионата Норвегии. Сам же Лассе был назван лучшим игроком "Брюне", в его активе единственный гол в ворота гостей.

К слову сказать, администрация "Брюне" и другие команды часто практикуют подобные презенты своим игрокам. Футболистам ранее дарили клубнику, ягненка и тушу свиньи. 

1 апреля 2025 года голкипер "Брюне" Ян де Бур получил четыре упаковки яиц в качестве приза в номинации "Лучший игрок гостевой команды".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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