Лучший футболист ЧМ-2026 официально перешел в "Барселону"

Каталонский футбольный клуб "Барселона" объявил о трансфере 30-летнего полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Опытный футболист на прошедшем мировом первенстве получил главную его награду – "Золотой мяч". По информации некоторых СМИ, "блауграна" купила Родри у "горожан" за 76,5 млн евро с учетом бонусов.

Последние семь сезонов хавбек защищал честь английского "Манчестер Сити", где выиграл 13 трофеев. Он четыре раза становился чемпионом АПЛ, два раза поднимал Кубок Англии и три раза Кубок английской лиги.

Помимо этого, испанец брал Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира-2023.

"Очень особенный день, новая и очень важная глава в моей карьере. Это было трудное решение. "Ман Сити" – клуб, который дал мне все и в котором я был чрезвычайно счастлив, вечно благодарен им. "Барселона" – величайший клуб, мировой ориентир из-за своего подхода к футболу и ценностей, которые она представляет. У меня были и другие варианты, но "Барса" была номером один. Я все изучил и проанализировал, вместе с семьей и друзьями мы приняли решение, которое посчитали самым правильным. Мои решения всегда были связаны со спортивным вызовом". Родри

В 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча". После ЧМ-2026 все эксперты и журналисты в один голос твердили, что он уйдет в "Реал".

Однако он перешел к главному и принципиальному сопернику "сливочных", теперь все фанаты ждут выхода на поле звездного тандема Ламина Ямаля и Родри, которые месяц назад принесли Испании второе "золото" мундиаля в их истории.