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Спорт

Казахстанские шпажисты переиграли россиян и вышли в 1/8 финала ЧМ-2025

Фехтование Победа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 15:02 Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
29 июля сборная шпажистов Казахстана встретилась с командой России в рамках 1/16 финала мирового первенства по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Данный поединок завершился в пользу наших мушкетеров со счетом 45:35, сообщает Zakon.kz.

Честь нашей страны в этих командных соревнованиях защищали Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов.

Обыграв россиян, теперь наша четверка спортсменов оспорит путевку в четвертьфинал ЧМ-2025, где ее соперником станет китайская дружина

Фехтование Победа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 15:02

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Стоит отметить, что наша сборная шпажистов считается одной из сильнейших в азиатском континенте. А на последних Олимпийских играх 2024 года в Париже наша команда заняла высокое шестое место в командных состязаниях.

Чемпионат мира-2025 по фехтованию в Тбилиси завершится 30 июля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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