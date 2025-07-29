Казахстанские шпажисты переиграли россиян и вышли в 1/8 финала ЧМ-2025
Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
29 июля сборная шпажистов Казахстана встретилась с командой России в рамках 1/16 финала мирового первенства по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Данный поединок завершился в пользу наших мушкетеров со счетом 45:35, сообщает Zakon.kz.
Честь нашей страны в этих командных соревнованиях защищали Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов.
Обыграв россиян, теперь наша четверка спортсменов оспорит путевку в четвертьфинал ЧМ-2025, где ее соперником станет китайская дружина
Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
Стоит отметить, что наша сборная шпажистов считается одной из сильнейших в азиатском континенте. А на последних Олимпийских играх 2024 года в Париже наша команда заняла высокое шестое место в командных состязаниях.
Чемпионат мира-2025 по фехтованию в Тбилиси завершится 30 июля.
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