Бублик стартовал с победы на "Мастерсе" в Мадриде

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Казахстанский теннисист Александр Бублик и американец Алекс Микельсен встретились в первом круге ATP Masters 1000 в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Победителем встречи стал Александр Бублик, который обыграл соперника в двух сетах — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Матч продлился 1 час и 47 минут.

Следующим соперником Бублика станет представитель Австралии Алексей Попырин (26-е место).

27-летний Бублик занимает 75-е место в рейтинге ATP, а 20-летний Микельсен – 38-я ракетка мира.

"Мастерс" в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублев.

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