Китайская шестиклассница сенсационно завоевала "бронзу" на взрослом ЧМ по плаванию
31 июля вундеркинд из Поднебесной названа самым молодым призером в истории чемпионатов мира по плаванию, передает Japan Times. Ей удалось завоевать "бронзу" в составе женской эстафеты 4х200 м вольным стилем в возрасте 12 лет 292 дня.
Прежний рекорд принадлежал канадке Эллисон Хигстон, которая на ЧМ-1986 выиграла третье место на 200 метров брассом в 13 лет и 158 дней.
Фото: Twitter/XHSports
Таким образом, ученица шестого касса китайского города Баодин (провинция Хэбэй) вошла в историю мирового плавания.
Возможно, Цзыди еще положит какие-то награды в свою копилку на ЧМ-2025. В Сингапуре она планирует попутно выступить в ряде других программ.
12-летняя китаянка несколько дней назад уже произвела фурор, впервые пробившись в финальный заплыв мирового первенства в столь юном возрасте.