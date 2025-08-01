Китайская шестиклассница сенсационно завоевала "бронзу" на взрослом ЧМ по плаванию

12-летняя китаянка Юй Цзыди продолжает творить чудеса на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Самая юная участница этих соревнований после нескольких попыток все-таки добралась здесь до первой медали на мировом первенстве среди взрослых, сообщает Zakon.kz.

31 июля вундеркинд из Поднебесной названа самым молодым призером в истории чемпионатов мира по плаванию, передает Japan Times. Ей удалось завоевать "бронзу" в составе женской эстафеты 4х200 м вольным стилем в возрасте 12 лет 292 дня.

Прежний рекорд принадлежал канадке Эллисон Хигстон, которая на ЧМ-1986 выиграла третье место на 200 метров брассом в 13 лет и 158 дней.

Фото: Twitter/XHSports

Таким образом, ученица шестого касса китайского города Баодин (провинция Хэбэй) вошла в историю мирового плавания.

Возможно, Цзыди еще положит какие-то награды в свою копилку на ЧМ-2025. В Сингапуре она планирует попутно выступить в ряде других программ.

12-летняя китаянка несколько дней назад уже произвела фурор, впервые пробившись в финальный заплыв мирового первенства в столь юном возрасте.