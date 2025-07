12-летняя китаянка сотворила историю на ЧМ-2025 по плаванию

Как передает пресс-служба МОК, юная китаянка заняла четвертое место в финале заплыва на 200 метров комплексным плаванием на мировом первенстве, которое в эти дни проходит в Сингапуре.

Юй Цзыди пересекла финишную черту с результатом 2.09,47. Она показала самое быстрое время в истории среди спортсменок, достигших возраста 14 лет и младше. Это время на 0,16 секунды быстрее предыдущих цифр, которое было установлено другой китаянкой Е Шивэнь (2.09,37) в ноябре 2010 года. Тогда ей было 14 лет 262 дня.

Китайский вундеркинд не попала в тройку призеров, но уже сейчас признанные мастера боятся ее будущих заплывов.

🚨 12-year-old sensation alert! 🇨🇳

Yu Zidi just swam a blazing 2:10.63 in the women’s 200m IM at the Chinese Nationals 🤯 — the fastest time ever by a 12-year-old



📹 CCTV Sports pic.twitter.com/OacPsM8YYt