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Спорт

12-летняя китаянка сотворила историю на ЧМ-2025 по плаванию

Плавание Вундеркинд Китая, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 11:52 Фото: twitter/XHSports
Мировой спорт поразила своим достижением 12-летняя китаянка Юй Цзыди, которая 28 июля стала самой юной участницей в истории финала чемпионата мира по водным видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МОК, юная китаянка заняла четвертое место в финале заплыва на 200 метров комплексным плаванием на мировом первенстве, которое в эти дни проходит в Сингапуре.

Юй Цзыди пересекла финишную черту с результатом 2.09,47. Она показала самое быстрое время в истории среди спортсменок, достигших возраста 14 лет и младше. Это время на 0,16 секунды быстрее предыдущих цифр, которое было установлено другой китаянкой Е Шивэнь (2.09,37) в ноябре 2010 года. Тогда ей было 14 лет 262 дня.

Китайский вундеркинд не попала в тройку призеров, но уже сейчас признанные мастера боятся ее будущих заплывов.

12-летняя Юй Цзыди на чемпионате Китая-2025 побила все возрастные рекорды не только среди девочек, но и среди мальчиков, что позволило ей отобраться на чемпионат мира в Сингапур. 

Тем временем колумбийская футбольная звезда "Ливерпуля" Луис Диас собирается перейти в мюнхенскую "Баварию".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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