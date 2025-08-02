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Спорт

Криштиану Роналду необычно поздравил коллегу из "Аль-Насра" с юбилеем

Спортсмен, футбол, поле, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 07:28 Фото: Instagram/alnassr
В "Аль-Насре" из Саудовской Аравии устроили сюрприз для клубного шеф-повара в честь юбилея. Кулинара поздравили с днем рождения на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Капитан команды Криштиану Роналду вынес праздничный торт с зажженными свечами.

Португалец появился в компании аккордеониста, который исполнял мелодию всемирно известной песни Happy Birthday to You. Остальные присутствующие на кухне присоединились к поздравляющим.

Криштиану Роналду выступает в составе "Аль-Насра" с января 2023 года. На счету пятикратного обладателя "Золотого мяча" 93 гола и 19 результативных передач в 105 встречах за саудовский клуб.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся из отпуска и сразу забил гол за "Аль-Наср".

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Аксинья Титова
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