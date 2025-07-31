Роналду вернулся из отпуска и сразу забил гол за "Аль-Наср"
Фото: Instagram/alnassr
30 июля в Австрии состоялся товарищеский футбольный матч между "Тулузой" (Франция) и "Аль-Насром" (Саудовская Аравия). Поединок завершился в пользу команды Криштиану Роналду (2:1), который забил один из мячей, сообщает Zakon.kz.
40-летний форвард только недавно присоединился к УТС своего клуба и сумел отличиться в первом же матче за "Аль-Наср".
Португалец сравнял счет на 33-й минуте встречи, когда воспользовался передачей своего партнера Уэсли Гассовы.
Во втором тайме игры против "Тулузы" саудовский коллектив сумел вырвать победу благодаря усилиям Мохаммеда Марана.
Спустя время лидер "Аль-Насра" прокомментировал успех своих коллег.
"Голод никогда не утихает. У нас еще много работы, мы только начинаем". Криштиану Роналду
Также нужно отметить, что в поединке с французами дебютировал португальский звездный новичок саудовского клуба – Жоао Феликс.
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