Роналду вернулся из отпуска и сразу забил гол за "Аль-Наср"

30 июля в Австрии состоялся товарищеский футбольный матч между "Тулузой" (Франция) и "Аль-Насром" (Саудовская Аравия). Поединок завершился в пользу команды Криштиану Роналду (2:1), который забил один из мячей, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард только недавно присоединился к УТС своего клуба и сумел отличиться в первом же матче за "Аль-Наср".

Португалец сравнял счет на 33-й минуте встречи, когда воспользовался передачей своего партнера Уэсли Гассовы.

Во втором тайме игры против "Тулузы" саудовский коллектив сумел вырвать победу благодаря усилиям Мохаммеда Марана.

Спустя время лидер "Аль-Насра" прокомментировал успех своих коллег.

"Голод никогда не утихает. У нас еще много работы, мы только начинаем". Криштиану Роналду

Также нужно отметить, что в поединке с французами дебютировал португальский звездный новичок саудовского клуба – Жоао Феликс.