#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
546.36
630.44
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
546.36
630.44
6.7
Спорт

Роналду вернулся из отпуска и сразу забил гол за "Аль-Наср"

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 14:17 Фото: Instagram/alnassr
30 июля в Австрии состоялся товарищеский футбольный матч между "Тулузой" (Франция) и "Аль-Насром" (Саудовская Аравия). Поединок завершился в пользу команды Криштиану Роналду (2:1), который забил один из мячей, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард только недавно присоединился к УТС своего клуба и сумел отличиться в первом же матче за "Аль-Наср".

Португалец сравнял счет на 33-й минуте встречи, когда воспользовался передачей своего партнера Уэсли Гассовы.

Во втором тайме игры против "Тулузы" саудовский коллектив сумел вырвать победу благодаря усилиям Мохаммеда Марана.

Спустя время лидер "Аль-Насра" прокомментировал успех своих коллег.

"Голод никогда не утихает. У нас еще много работы, мы только начинаем". Криштиану Роналду

Также нужно отметить, что в поединке с французами дебютировал португальский звездный новичок саудовского клуба – Жоао Феликс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде
Спорт
12:54, Сегодня
Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде
Казахстанские фанаты ждут сюрпризов от "Актобе" и "Астаны" в еврокубках
Спорт
11:42, Сегодня
Казахстанские фанаты ждут сюрпризов от "Актобе" и "Астаны" в еврокубках
На ЧМ-2025 по плаванию побит мировой рекорд 14-летней давности
Спорт
10:52, Сегодня
На ЧМ-2025 по плаванию побит мировой рекорд 14-летней давности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: