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Спорт

Казахстанский борец завоевал "бронзу" на чемпионате мира

Динмухаммед Касымбек, борьба, чемпионат мира, бронза , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 23:05 Фото: uww.org
Динмухаммед Касымбек 2 августа принес Казахстану первую медаль в вольной борьбе на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, выступая в категории до 80 кг, казахстанец в напряженной борьбе за "бронзу" одолел молдавского соперника Ивана Паслари со счетом 5:4. Схватка выдалась невероятно тяжелой, но Касымбек вырвал победу в самом конце, и судья поднял его руку. 

Для сборной Казахстана эта медаль стала первым успехом в рамках соревнований по вольной борьбе на этом чемпионате.

Ранее сообщалось, что казахстанка Усманова завоевала "золото" юношеского ЧМ-2025 по борьбе.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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