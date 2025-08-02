Казахстанский борец завоевал "бронзу" на чемпионате мира

Динмухаммед Касымбек 2 августа принес Казахстану первую медаль в вольной борьбе на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, выступая в категории до 80 кг, казахстанец в напряженной борьбе за "бронзу" одолел молдавского соперника Ивана Паслари со счетом 5:4. Схватка выдалась невероятно тяжелой, но Касымбек вырвал победу в самом конце, и судья поднял его руку.

Для сборной Казахстана эта медаль стала первым успехом в рамках соревнований по вольной борьбе на этом чемпионате.

Ранее сообщалось, что казахстанка Усманова завоевала "золото" юношеского ЧМ-2025 по борьбе.

