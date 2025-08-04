Футболисты "Манчестер Юнайтед" выиграли Летнюю серию АПЛ-2025

Знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал победителем Летней серии Премьер-лиги, одержав две победы и сыграв один матч вничью, сообщает Zakon.kz.

"Манкунианцы" в ходе турне по США сумели переиграть "Вест Хэм" (2:1) и "Борнмут" (4:1). Плюс сыграли вничью 2:2 с "Эвертоном".

Благодаря этим показателям команда Рубена Аморима набрала 7 очков после трех игр и завоевала Летний выездной Кубок АПЛ-2025.

В турнирном раскладе после "МЮ" расположились "Вест Хэм" (6 очков), "Борнмут" (3) и "Эвертон" (1).

Сильнейший футбольный чемпионат на планете, английская Премьер-лига, к этому часу уже выставил календарь игр на предстоящий сезон.

Центральный поединок стартового тура АПЛ-2025/26 состоится 17 августа, где зрители увидят сражение между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".

