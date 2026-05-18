#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Спорт

"Манчестер Юнайтед" после двух провальных сезонов удостоился "бронзы" АПЛ

Футбол Бронза АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 12:04 Фото: Instagram/manutd
В рамках матча 37-го тура английской Премьер-лиги легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сумел обыграть у себя дома "Ноттингем Форест" (3:2). Благодаря этому результату "манкунианцы" впервые за последние три чемпионата наденут медали бронзового качества, сообщает Zakon.kz.

Поединок на "Олд Траффорд" начался очень ярко – уже на пятой минуте хозяева поля повели в счете благодаря усилиям Люка Шоу.

Гости сумели восстановить баланс только в начале второго тайма, когда отличился Фелипе Морато. Не успел соперник как следует порадоваться, как Матеус Кунья снова вывел "красных дьяволов" вперед.

Спустя немного времени Бриан Мбемо с передачи Бруну Фернандеша увеличил преимущество. Вскоре хавбек "Ноттингема" Морган Гиббс-Уайт сумел сократить отставание, но на большее их не хватило.

В итоге "МЮ" гарантированно занял третье место в нынешнем сезоне АПЛ. Это лучший показатель по сравнению с 2025 годом (15-я позиция) и 2024 годом (восьмая строчка).

Здесь стоит отметить, что "Юнайтед" за тур до окончания чемпионата Англии выиграл четыре из пяти своих последних матчей.

"Хочу поблагодарить игроков, очень хороший коллектив, жертвуем друг ради друга, поддерживаем друг друга, и игроки отчаянно хотят добиться успеха. Огромное спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Но настоящая связь, которую я почувствовал, когда пришел сюда 20 лет назад, проявляется именно в трудные и тяжелые времена, когда мы держимся вместе. Видеть, что стадион полностью заполнен, это невероятно. За последнее время у нас здесь было много ярких моментов, важных голов и больших результатов. Надеюсь, их будет еще больше". И.о. главного тренера Майкл Кэррик

4 мая "МЮ" победил "Ливерпуль" и получил место в предстоящем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Тем временем на днях президент "Реала" Флорентино Перес бросил вызов конкурентам и объявил досрочные выборы на свое место.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Манчестер Юнайтед волевым усилием остановил Астон Виллу
09:43, 27 декабря 2023
"Манчестер Юнайтед" волевым усилием остановил победное шествие "Астон Виллы" в АПЛ
Футбол Победитель Летней Серии
10:33, 04 августа 2025
Футболисты "Манчестер Юнайтед" выиграли Летнюю серию АПЛ-2025
Футбол Разгром МЮ
12:23, 02 сентября 2024
АПЛ-2024: "Ливерпуль" разгромил на выезде "Манчестер Юнайтед"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ЧСИ хотят взыскать 100 млн с ассоциации футзала РК
12:25, Сегодня
Более 114 млн тенге собираются взыскать с Ассоциации футзала Казахстана судисполнители
Рейтинг чемпионской гонки WTA
12:04, Сегодня
Обидчица Рыбакиной в Риме взлетела в рейтинге WTA, где лидирует казахстанка
Нургиса Адилетулы
11:43, Сегодня
Стало известно, какую задачу поставили перед казахстанскими тяжелоатлетами на Азиаде
Фрэнсис Нганну
11:26, Сегодня
Бой мечты Джонс против Нганну может состояться в лиге Джейка Пола
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: