"Манчестер Юнайтед" после двух провальных сезонов удостоился "бронзы" АПЛ

В рамках матча 37-го тура английской Премьер-лиги легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сумел обыграть у себя дома "Ноттингем Форест" (3:2). Благодаря этому результату "манкунианцы" впервые за последние три чемпионата наденут медали бронзового качества, сообщает Zakon.kz.

Поединок на "Олд Траффорд" начался очень ярко – уже на пятой минуте хозяева поля повели в счете благодаря усилиям Люка Шоу.

Гости сумели восстановить баланс только в начале второго тайма, когда отличился Фелипе Морато. Не успел соперник как следует порадоваться, как Матеус Кунья снова вывел "красных дьяволов" вперед.

Спустя немного времени Бриан Мбемо с передачи Бруну Фернандеша увеличил преимущество. Вскоре хавбек "Ноттингема" Морган Гиббс-Уайт сумел сократить отставание, но на большее их не хватило.

В итоге "МЮ" гарантированно занял третье место в нынешнем сезоне АПЛ. Это лучший показатель по сравнению с 2025 годом (15-я позиция) и 2024 годом (восьмая строчка).

Здесь стоит отметить, что "Юнайтед" за тур до окончания чемпионата Англии выиграл четыре из пяти своих последних матчей.

"Хочу поблагодарить игроков, очень хороший коллектив, жертвуем друг ради друга, поддерживаем друг друга, и игроки отчаянно хотят добиться успеха. Огромное спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Но настоящая связь, которую я почувствовал, когда пришел сюда 20 лет назад, проявляется именно в трудные и тяжелые времена, когда мы держимся вместе. Видеть, что стадион полностью заполнен, это невероятно. За последнее время у нас здесь было много ярких моментов, важных голов и больших результатов. Надеюсь, их будет еще больше". И.о. главного тренера Майкл Кэррик

4 мая "МЮ" победил "Ливерпуль" и получил место в предстоящем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

