Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена столетия

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прославленном американском боксере Мухаммеде Али, сообщает Zakon.kz.

Мухаммед Али является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он ушел из жизни в 2016 году в возрасте 74 лет.

"Мухаммед Али – величайший спортсмен на планете Земля за последние 100 лет. Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера – никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мухаммеда Али. Его уже нет с нами, но он вдохновил миллиарды людей по всему миру, не только мусульман", – цитирует слова Хабиба Red Corner MMA.

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