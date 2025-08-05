Казахстан стартовал на командном ЧМ-2025 по теннису среди юниоров
По информации пресс-службы КТФ, в этих соревнованиях выступает и юниорская сборная Казахстана, где ее соперниками по группе В стали команды Германии, Японии и Гонконга.
Честь страны на мировом первенстве защищают: Ахмади Маханов, Хакназар Жеткербай и Амир Аскар. Капитан команды Сагадат Аяп.
Фото: ktf.kz
В первом матче турнира казахстанские теннисисты встретились с мощной сборной Германии, которая является чемпионом мира 2014 года.
Противостояние с немцами открыл Хакназар Жеткербай, который уступил Даниелю Шарнецки (№16 в рейтинге Tennis Europe) со счетом 3:6, 2:6.
Однако во втором матче казахстанцы ответили громкой сенсацией: Ахмади Маханов в драматичном поединке обыграл 8-ю ракетку мира рейтинга TE Луиса Калина – 6:1, 2:6, 7:5.
Судьба всего противоборства решилась в парной встрече, где Ахмади и Хакназар боролись до конца, но все же уступили немецкому дуэту Даниель/Луис – 3:6, 4:6.
5 августа подопечные Сагадата Аяпа сразятся со сборной Японии.
Между тем победитель КЧМ-2025 по футболу усилился 19-летним защитником "Аякса" Йоррелом Хато.