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Спорт

Казахстан стартовал на командном ЧМ-2025 по теннису среди юниоров

Теннис Турнир ITF, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 11:08 Фото: ktf.kz
В чешском городе Простеёв прошел первый игровой день одного из самых престижных юниорских теннисных турниров – ITF World Junior Tennis Finals 2025 среди игроков до 14 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КТФ, в этих соревнованиях выступает и юниорская сборная Казахстана, где ее соперниками по группе В стали команды Германии, Японии и Гонконга.

Честь страны на мировом первенстве защищают: Ахмади Маханов, Хакназар Жеткербай и Амир Аскар. Капитан команды Сагадат Аяп.

Фото: ktf.kz

В первом матче турнира казахстанские теннисисты встретились с мощной сборной Германии, которая является чемпионом мира 2014 года.

Противостояние с немцами открыл Хакназар Жеткербай, который уступил Даниелю Шарнецки (№16 в рейтинге Tennis Europe) со счетом 3:6, 2:6.

Однако во втором матче казахстанцы ответили громкой сенсацией: Ахмади Маханов в драматичном поединке обыграл 8-ю ракетку мира рейтинга TE Луиса Калина – 6:1, 2:6, 7:5.

Судьба всего противоборства решилась в парной встрече, где Ахмади и Хакназар боролись до конца, но все же уступили немецкому дуэту Даниель/Луис – 3:6, 4:6.

5 августа подопечные Сагадата Аяпа сразятся со сборной Японии.

Между тем победитель КЧМ-2025 по футболу усилился 19-летним защитником "Аякса" Йоррелом Хато.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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