Победитель КЧМ-2025 по футболу усилился 19-летним защитником "Аякса"

Лондонский футбольный клуб "Челси" приобрел молодого и талантливого игрока Йоррела Хато, который перебрался из голландского "Аякса" за 43,5 млн евро, сообщает Zakon.kz.

3 августа "аристократы" объявили о переходе 19-летнего защитника сборной Нидерландов на срок до 2032 года.

Трансфер игрока обходится "синим" в 43,5 млн евро, не считая бонусов.

Хато являлся воспитанником роттердамского клуба "Спарта", а затем перешел в академию "Аякса". 5 февраля 2023 года он дебютировал за основную команду в рамках Эредивизи против "Камбюра".

В тот же год сыграл свой первый матч в майке сборной против Гибралтара, где отметился голевой передачей.

В сезоне 2024/25 Йоррел провел 50 игр во всех турнирах, забив три гола и сделав 6 результативных ассистов.

ФК "Челси" является победителем недавнего клубного чемпионата мира, который прошел на футбольных полях США.