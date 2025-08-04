Победитель КЧМ-2025 по футболу усилился 19-летним защитником "Аякса"
Фото: Instagram/chelseafc
Лондонский футбольный клуб "Челси" приобрел молодого и талантливого игрока Йоррела Хато, который перебрался из голландского "Аякса" за 43,5 млн евро, сообщает Zakon.kz.
3 августа "аристократы" объявили о переходе 19-летнего защитника сборной Нидерландов на срок до 2032 года.
Трансфер игрока обходится "синим" в 43,5 млн евро, не считая бонусов.
Хато являлся воспитанником роттердамского клуба "Спарта", а затем перешел в академию "Аякса". 5 февраля 2023 года он дебютировал за основную команду в рамках Эредивизи против "Камбюра".
В тот же год сыграл свой первый матч в майке сборной против Гибралтара, где отметился голевой передачей.
В сезоне 2024/25 Йоррел провел 50 игр во всех турнирах, забив три гола и сделав 6 результативных ассистов.
ФК "Челси" является победителем недавнего клубного чемпионата мира, который прошел на футбольных полях США.
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