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Спорт

Тренер Рыбакиной назвал срок, когда она станет первой ракеткой мира

Теннис Цель Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 16:17 Фото: Instagram/LenaRybakina
52-летний итальянский наставник Давиде Сангвинетти, который ныне тренирует казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, рассказал о своих планах работы с 12-й ракеткой мира, сообщает Zakon.kz.

Опытный специалист уже полгода трудится в команде лучшей теннисистки Казахстана и особо не торопится с высокими результатами, о чем сразу предупредил лидера нашей женской сборной, передает Super Tennis.

"Вошел в ее команду в феврале без предварительной подготовки. Она рассказала мне, что сделала. Попросил два года сотрудничества, потому что у меня свой метод работы. В первый год хотел бы сохранить статус-кво, возможно, закончить на шестом месте в рейтинге. А в следующем году хотел бы привести ее к первому месту в мире. У нее есть весь необходимый потенциал". Давиде Сангвинетти

3 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти. На тот момент казахстанка стояла на пятой строчке рейтинга WTA.

Фото: wikimedia/Hameltion

За это время первая ракетка нашей страны успела покинуть топ-10 мирового рейтинга и выиграла всего лишь один турнир из серии WTA 500 во французском Страсбурге. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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