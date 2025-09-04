Рыбакина рассталась с итальянским тренером

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила сотрудничество с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, сообщает Zakon.kz.

По данным Tennisuptodate, а также Spazio Tennis, решение было принято Рыбакиной после окончания Открытого чемпионата США, где она проиграла на стадии 1/8 финала. Таким образом, единственным тренером Рыбакиной на данный момент остается хорват Стефано Вуков.

🚨 EXCLUSIVE | Breakup in Team #Rybakina: partnership with Stefano Sanguinetti ends. Only her longtime coach Vukov remains courtside 🎾



🖊️ @Ladal17 #UsOpen pic.twitter.com/5z1klGrKW1 — SpazioTennis (@SpazioTennis) September 3, 2025

Летом 2024 года Елена Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего снялась на старте US Open и до Итогового турнира WTA решила взять паузу в карьере. Вукова обвиняли в жестоком обращении с теннисисткой. WTA решила отстранить хорватского тренера от работы, но он через суд снял запрет и возобновил сотрудничество с Еленой.

Также сегодня в английском Ливерпуле стартует первый в истории совместный чемпионат мира 2025 по боксу среди мужчин и женщин.