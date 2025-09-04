#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Спорт

Рыбакина рассталась с итальянским тренером

Елена Рыбакина рассталась с тренером Сангвинетти, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 07:10 Фото: j48tennis
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила сотрудничество с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, сообщает Zakon.kz.

По данным Tennisuptodate, а также Spazio Tennis, решение было принято Рыбакиной после окончания Открытого чемпионата США, где она проиграла на стадии 1/8 финала. Таким образом, единственным тренером Рыбакиной на данный момент остается хорват Стефано Вуков.

Летом 2024 года Елена Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего снялась на старте US Open и до Итогового турнира WTA решила взять паузу в карьере. Вукова обвиняли в жестоком обращении с теннисисткой. WTA решила отстранить хорватского тренера от работы, но он через суд снял запрет и возобновил сотрудничество с Еленой.

Также сегодня в английском Ливерпуле стартует первый в истории совместный чемпионат мира 2025 по боксу среди мужчин и женщин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Назым Кызайбай и другие боксеры узнали соперников на чемпионате мира
Спорт
04:33, 04 сентября 2025
Назым Кызайбай и другие боксеры узнали соперников на чемпионате мира
Какая боль, Анисимова – Швёнтек 2:0
Спорт
03:20, 04 сентября 2025
Какая боль, Анисимова – Швёнтек 2:0
Трагически погиб легендарный литовский хоккеист Миндаугас Киерас
Спорт
17:48, 03 сентября 2025
Трагически погиб легендарный литовский хоккеист Миндаугас Киерас
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: