Рыбакина начала сотрудничество с новым тренером
Фото: Instagram/lenarybakina
Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, сообщает Zakon.kz.
Ранее этот специалист работал с Динарой Сафиной.
"Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть – со Стефано. Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдет, но пока я довольна нашей работой", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA.
Там ее тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее выяснилось, что Стефано отстранили от работы в WTA. В конце января Елена Рыбакина и Горан Иванишевич завершили сотрудничество.
Давиде Сангвинетти известен с тем, что имеет опыт работы с серебряным призером ОИ-2008 Динарой Сафиной.
Ранее стало известно, что сборная Казахстана разгромила Пакистан в "Кубке Дэвиса".
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