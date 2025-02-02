Рыбакина начала сотрудничество с новым тренером

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, сообщает Zakon.kz.

Ранее этот специалист работал с Динарой Сафиной.

"Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть – со Стефано. Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдет, но пока я довольна нашей работой", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA.

Там ее тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее выяснилось, что Стефано отстранили от работы в WTA. В конце января Елена Рыбакина и Горан Иванишевич завершили сотрудничество.

Давиде Сангвинетти известен с тем, что имеет опыт работы с серебряным призером ОИ-2008 Динарой Сафиной.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана разгромила Пакистан в "Кубке Дэвиса".

