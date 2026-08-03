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Спорт

Футзальный "Семей" подписал сразу двух лидеров сборной Казахстана

Футзал Игроки Семея, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:42 Фото: Instagram/fcsemey
3 августа состав футзального клуба "Семей" официально пополнили два ключевых игрока сборной Казахстана – Биржан Оразов и Даурен Турсагулов, сообщает Zakon.kz.

Известные игроки, которые многие годы защищали честь "Кайрата", теперь наденут форму "Семея" – главного конкурента алматинского коллектива.

31-летний Биржан Оразов был лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2022. На мундиале в Узбекистане в матче против Испании он забил на седьмой секунде, и этот гол был зарегистрирован как самый быстрый гол мировых первенств в XXI веке.

30-летний Даурен Турсагулов является одним из сильнейших форвардов мирового футзала. Подписание этих двух звезд станет усилением для "Семея", который вскоре стартует в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

В свою очередь "Кайрат" получил взамен от "Семея" российского нападающего Камиля Герейханова.

Тем временем главный тренер сборной Бразилии Кало Анчелотти дал первое интервью после ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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