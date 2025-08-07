"Лос-Анджелес" подписал лидера "Тоттенхэма" и лучшего футболиста Азии

В ночь на 7 августа Сон Хын Мин подписал контракт с американским футбольным клубом "Лос-Анджелес". Он договорился играть до конца 2027-го с опциями продления еще на два сезона, сообщает Zakon.kz.

33-летний полузащитник сборной Южной Кореи, который в последние годы часто признается лучшим футболистом азиатского континента, заключил поэтапный контракт с клубом МЛС на ближайшие четыре года.

"Невероятно горжусь тем, что прибыл в "Лос-Анджелес" – клуб с большими амбициями, который выступает в одном из самых культовых спортивных городов мира. У них очень богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать новую главу. С нетерпением жду нового вызова в МЛС. Приехал сюда, чтобы завоевать трофеи и отдать все ради этого клуба, этого города и его болельщиков". Сон Хын Мин

Сон переходит в LAFC после 10 лет карьеры в "Тоттенхэм Хотспур", где забил 173 гола во всех турнирах, отдал 101 результативную передачу и стал первым азиатом, кто выиграл "Золотую бутсу" в сезоне АПЛ (2021/22).

Хын Мин принимал участие в трех чемпионатах мира и является одним из лучших бомбардиров сборной Южной Кореи за всю ее историю, проведя более 130 матчей.

В 2024 году популярный журнал FourFourTwo опубликовал список всех знаменитостей азиатского футбола, на вершине которого встал лидер "шпор" – Сон Хын Мин.