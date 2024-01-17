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Сон опередил Роналду в звании лучшего футболиста Азии-2023

Футбол Лучшие игроки Азии-2023 Фото: Instagram/cristiano, fcbayern, hm_son7
Южнокорейский футболист английского клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин официально признан лучшим игроком Азии 2023 года. В этой гонке он обогнал своего соотечественника Ким Мин Чжэ ("Бавария") и Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), сообщает Zakon.kz.

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Капитан "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи занял первое место в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов, набрав итоговые 22,9% голосов. Надо отметить, что Сон Хын Мин победил в этой номинации девятый раз за свою карьеру и седьмой раз подряд.

На втором месте расположился защитник мюнхенской "Баварии" Ким Мин Чжэ (19,54% голосов). Призовую тройку замкнул знаменитый португалец Криштиану Роналду из саудовского клуба "Аль-Наср" (17,06%).

Награду, которую ежегодно вручает Titan Sports, некоторые считают немного странной, так как ее могут получить как азиатские футболисты, выступающие за свои сборные, так и игроки любой другой национальности, выступающие за клубы азиатского континента. 

Футбол Лучший игрок Азии 2023

Фото: Instagram/hm_son7

Так, Сон получает награду, несмотря на то, что играет за английский коллектив, потому что он футболист сборной с азиатского континента. То же самое и с Ким "Монстром" Мин Чже, который занял второе место. Попадание в список лучших Криштиану Роналду немного странно, но португалец в настоящий момент защищает честь азиатского футбола в Саудовской Аравии и за его пределами.

Данная премия существует с 2013 года. За этот период Сон Хын Мин брал эту награду рекордные 7 раз, два раза титул уезжал в Японию с Кейсуке Хонда (2013) и Синдзи Окадзаки (2016). Некоторое эксперты предлагают навечно переименовать данную номинацию в "Премию Сон Хын Мина" в честь заслуг форварда "Тоттенхэма".

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