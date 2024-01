Сон опередил Роналду в звании лучшего футболиста Азии-2023

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Капитан "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи занял первое место в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов, набрав итоговые 22,9% голосов. Надо отметить, что Сон Хын Мин победил в этой номинации девятый раз за свою карьеру и седьмой раз подряд.

Our captain 🤍



Congratulations to @Sonny7 on winning the Best Footballer in Asia award for the seventh year in a row! 💫 pic.twitter.com/u4haWbUrn9