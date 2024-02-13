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Названы лучшие игроки в истории азиатского футбола

Футбол Лучший игрок Азии Фото: Instagram/hm_son7
Популярный журнал FourFourTwo опубликовал список всех знаменитостей азиатского футбола, на вершине которого встал южнокорейский лидер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, сообщает Zakon.kz.

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За всю историю на азиатском континенте родилось немало таланливых футболистов, от первопроходцев мундиаля до звезд европейских чемпионатов. FourFourTwo в список из 32-х человек включил известных азиатских футболистов, которые прославили свою страну на весь мир. 

Футбол Лучший игрок Азии

Фото: Instagram/hm_son7

На первое данного рейтинга эксперты FourFourTwo поставили суперзвезду Южной Кореи, а возможно всей спортивной Азии – Сон Хын Мина. 31-летний форвард британского "Тоттенхэма" в 2023 году вошел в историю как первый азиатский игрок, кто забил 100 голов в английской Премьер-лиге.

Футбол Лучший игрок Азии

Фото: Instagram/alidaei

Далее в списке лучших азиатских футболистов идут ветераны: Чха Бом Гын (Южная Корея) и Кейсуке Хонда (Япония). Стоит отметить, что в этот рейтинг вошли 13 представителей Японии и 7 из Южной Кореи.

Нельзя не отметить выдающихся личностей из других государств, наподобие Паулино Алькантара (Филиппины) и Али Даеи (Иран).

Из игроков постсоветского пространства последнее 32-е место было отдано Эльдору Шомуродову из Узбекистана, который ныне арендован итальянским "Кальяри". 

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