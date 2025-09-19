Моуринью возглавил "Бенфику" и назвал себя "великим" тренером

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером футбольного клуба "Бенфика". Контракт подписан до конца сезона-2026/2027, сообщает Zakon.kz.

Спустя ровно четверть века 62-летний наставник вернулся в лиссабонский коллектив, с которым в свое время проработал один сезон, передает A Bola.

"25 лет назад отчаянно хотел выиграть. 20 или 10 лет назад страстно желал победить, когда играл против "Бенфики", а сейчас стремлюсь переиграть АВС (ближайший соперник "Бенфики"). Таков я. Такова моя сущность. Я стал более зрелым, все в футболе вызывает ощущение дежавю, очень редко происходит что-то, с чем раньше не сталкивался. Пришел в клуб с первоклассной кадровой и профессиональной структурой". Жозе Моуринью

Последним местом работы Моуринью был турецкий "Фенербахче", откуда его уволили в конце августа после поражения именно "Бенфике" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

"Я совершил ошибку, приняв "Фенербахче", это был не мой футбольный уровень. Там я выкладывался по полной. Конечно, был расстроен отставкой, как сейчас Бруну Лаже, потому что никто не любит уходить. Тренировать "Бенфику" – значит вернуться на свой уровень, а мой уровень – это работа с крупными командами мира". Жозе Моуринью

За свою 39-летнюю тренерскую карьеру Жозе работал со многими знаменитыми клубами, среди которых "Реал", "Челси", "Интер", "Тоттенхэм", "Рома" и "Порту".

"Здесь идеальный вариант для меня – снова тренировать одну из лучших команд мира. Моя карьера была богатой, руководил крупнейшими командами в разных странах. Принимал неправильные решения, но не испытываю сожалений, потому что они в жизни нам совсем не помогают, но осознание того, что мы сделали хорошо, а что плохо, все равно есть". Жозе Моуринью

Жозе Моуринью пришел в "Бенфику" на место Бруну Лаже, которого отправили в отставку после домашнего поражения азербайджанскому "Карабаху" (2:3) в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.