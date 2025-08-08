Юлия Путинцева поразила результатом в стартовом матче в Цинциннати

8 августа стало известно, что 46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) , сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге казахстанка встретилась с мексиканкой Ренатой Сарасуа (68-я строчка рейтинга WTA).

Матч продлился 2 часа 34 минуты и завершился со счетом 6:3, 4:6, 2:6 в пользу мексиканки. Путинцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и показала 100%-ную реализацию два брейк-пойнтов (шесть из шести заработанных).

На счету ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Сарасуа встретится с еще одной представительницей Казахстана 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Ранее казахстанская теннисистка обошла датчанку на престижном турнире в Сербии.