Спорт

Казахстанская теннисистка обошла датчанку на престижном турнире в Сербии

Казахстанская теннисистка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 07:27 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева показала отличное выступление на корте. На этот раз она успешно себя зарекомендовала на грунтовом турнире серии ITF-35 в Сербии, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 25-летняя Куламбаева в двух сетах победила датчанку Ребекку Мортенсен со счетом 6:4, 7:5. Встреча шла 2 часа и 1 минуту.

В первом круге казахстанка в сложном противостоянии переиграла россиянку Дарью Садыкову – 4:6, 6:2, 6:3.

В четвертьфинале турнира Куламбаева сыграет против победительницы пары Яничиевич/Астахова.

Ранее 18-летняя Мбоко не пустила Рыбакину в финал канадского "Мастерса".

Аксинья Титова
