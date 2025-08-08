Казахстанская теннисистка обошла датчанку на престижном турнире в Сербии
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева показала отличное выступление на корте. На этот раз она успешно себя зарекомендовала на грунтовом турнире серии ITF-35 в Сербии, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, 25-летняя Куламбаева в двух сетах победила датчанку Ребекку Мортенсен со счетом 6:4, 7:5. Встреча шла 2 часа и 1 минуту.
В первом круге казахстанка в сложном противостоянии переиграла россиянку Дарью Садыкову – 4:6, 6:2, 6:3.
В четвертьфинале турнира Куламбаева сыграет против победительницы пары Яничиевич/Астахова.
Ранее 18-летняя Мбоко не пустила Рыбакину в финал канадского "Мастерса".
