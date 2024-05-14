Британский боксер умер после дебюта на профессиональном ринге

29-летний представитель английского бокса Шериф Лаваль скончался после получения удара в своем дебютном бою на профессиональном уровне, сообщает Zakon.kz.

Как информирует BoxingScene, трагический инцидент случился на турнире в Лондоне, который прошел в прошедшие выходные. Боксер пострадал от удара в область виска, после чего потерял сознание. Несмотря на экстренную помощь врачей, спортсмена не удалось спасти. Соперником британца был уроженец Португалии – Малам Варела.



Как пишет источник, роковой удар произошел в начале четвертого раунда. После этого Лаваля доставили в ближайшую больницу Нортвик-Парк, где констатировали его смерть.





Фото: pixabay

Шериф Лаваль занимался боксом с 2018 года, спустя пять лет принял участие в чемпионате Великобритании. И вот на днях он дебютировал среди профессионалов, к сожалению, поединок закончился для него трагически.



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