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Британский боксер умер после дебюта на профессиональном ринге

Бокс Умер Боксер, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 18:50 Фото: pixabay
29-летний представитель английского бокса Шериф Лаваль скончался после получения удара в своем дебютном бою на профессиональном уровне, сообщает Zakon.kz.

Как информирует BoxingScene, трагический инцидент случился на турнире в Лондоне, который прошел в прошедшие выходные. Боксер пострадал от удара в область виска, после чего потерял сознание. Несмотря на экстренную помощь врачей, спортсмена не удалось спасти. Соперником британца был уроженец Португалии – Малам Варела.

Как пишет источник, роковой удар произошел в начале четвертого раунда. После этого Лаваля доставили в ближайшую больницу Нортвик-Парк, где констатировали его смерть.

Бокс Смерть Ринг, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 18:50

Фото: pixabay

Шериф Лаваль занимался боксом с 2018 года, спустя пять лет принял участие в чемпионате Великобритании. И вот на днях он дебютировал среди профессионалов, к сожалению, поединок закончился для него трагически.

Тем временем известные личности мирового бокса отметились своими похождениями еще до выхода на ринг. Так, легендарный Майк Тайсон испытал прочность пресса своего будущего противника Джейка Пола. А отец британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, Джон ударил головой представителя команды Александра Усика. 

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