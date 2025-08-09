Звезда казахстанской борьбы выступит на турнире в Европе

Казахстанский "греко-римлянин" Нурсултан Турсынов стал участником "Гран-при Германии", который начался сегодня в Дортмунде, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, если борец выиграет его, то может попасть в заявку на чемпионат мира. Турсынов представит страну в весовой категории до 87 кг.

Главные достижения в карьере: чемпион Азии (2014 – 85 кг), финалист трех чемпионатов Азии (2015 – 85 кг, 2023 – 87 кг, 2024 – 87 кг), бронзовый призёр чемпионата Азии (2022 – 87 кг). Мастер спорта Республики Казахстан. Мастер спорта международного класса. Участник Универсиады (2013, 84 кг: 5-е), Азиады (2014, 85 кг: 5-е) и Олимпиады (2021, 87 кг: 14-е; 2024, 87 кг: 7-е). Лидер сборной

Положение в мировом рейтинге: девятое место (25 200 очков).

Ранее стало известно, что две казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу среди молодежи в Таиланде.