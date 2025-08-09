#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Спорт

Звезда казахстанской борьбы выступит на турнире в Европе

Казахстанский борец, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 04:30 Фото: НОК РК
Казахстанский "греко-римлянин" Нурсултан Турсынов стал участником "Гран-при Германии", который начался сегодня в Дортмунде, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, если борец выиграет его, то может попасть в заявку на чемпионат мира. Турсынов представит страну в весовой категории до 87 кг.

Главные достижения в карьере: чемпион Азии (2014 – 85 кг), финалист трех чемпионатов Азии (2015 – 85 кг, 2023 – 87 кг, 2024 – 87 кг), бронзовый призёр чемпионата Азии (2022 – 87 кг). Мастер спорта Республики Казахстан. Мастер спорта международного класса. Участник Универсиады (2013, 84 кг: 5-е), Азиады (2014, 85 кг: 5-е) и Олимпиады (2021, 87 кг: 14-е; 2024, 87 кг: 7-е). Лидер сборной

Положение в мировом рейтинге: девятое место (25 200 очков).

Ранее стало известно, что две казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу среди молодежи в Таиланде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Японский боксер погиб спустя несколько дней после боя на ринге
Спорт
20:44, 09 августа 2025
Японский боксер погиб спустя несколько дней после боя на ринге
Казахстанские школьники завоевали "серебро" на чемпионате мира по шахматам в США
Спорт
19:16, 09 августа 2025
Казахстанские школьники завоевали "серебро" на чемпионате мира по шахматам в США
Софья Самоделкина выступит на турнире в США
Спорт
08:33, 09 августа 2025
Софья Самоделкина выступит на турнире в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: