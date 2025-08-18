#АЭС в Казахстане
Спорт

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии и установила рекорд немецкого футбола

Футбол Обладатель Суперкубка, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 14:21 Фото: Instagram/fcbayern
В ночь на 17 августа немецкий футбольный гранд "Бавария" стал победителем Суперкубка Германии-2025, обыграв в решающем матче действующего обладателя Кубка страны "Штутгарт" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный немецкий клуб завоевал престижный трофей имени легенды Франца Беккенбауэра в 11-й раз в истории, что является национальным рекордом.

Победу мюнхенскому суперклубу принес вингер и экс-звезда "Ливерпуля" Луис Диас, который удачно дебютировал за "Баварию".

Колумбиец отличился на 77-й минуте встречи со "Штутгартом", когда оформил второй гол своей команды.

"Счастливый вечер, выиграл первый трофей с "Баварией" и забил дебютный гол. Хочу завоевать с командой как можно больше титулов. Старался выбрать себе клуб, в котором буду бороться за победу в крупных турнирах. Рад, что оказался здесь". Луис Диас

28-летний футболист сборной Колумбии только недавно перешел из английского "Ливерпуля" за 70 млн евро.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
