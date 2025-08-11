#АЭС в Казахстане
Спорт

Арутюнян дал первые оценки в качестве главного тренера Самоделкиной

казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:23 Фото: telegram/team_samodelkina
10 августа лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина начала новый сезон с призовым местом на заокеанском турнире. 18-летняя казахстанcкая фигуристка завоевала серебряную медаль в состязаниях ISU Cranberry Cup в городе Норвуд (США), сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, чемпионка Казахстана вошла в новый сезон с тренерским штабом во главе с известным американским специалистом Рафаэлем Арутюняном, который оценил ближайшие перспективы своей подопечной в интервью изданию Sports.

"Сейчас начало сезона, и она справилась, молодец. Дальше будем смотреть и работать. Понравилось, что она борется и после короткой пытается догнать американку Левито, призера чемпионата мира. Специально отправил ее в Норвуд одну, чтобы она самостоятельно туда полетела. Пусть на этом уровне борется и старается. Софа хорошо катается, улучшается с каждым днем. На льду у меня к ней претензий практически нет, она старается и слушает. Вне катка есть еще моменты, над которыми можно поработать. Она молодая девочка, повзрослеет, и многие вопросы уйдут, если к этому приложить старания". Рафаэль Арутюнян

Cranberry Cup проводится с 2021 года, а медаль Самоделкиной – первая в истории Казахстана на этих соревнованиях. По итогам двух программ наша фигуристка набрала 203,15 балла.

"Ей надо еще тут пожить и освоиться, чтобы стать немного другой. Перестройка на эти новые рельсы уже идет, и направление правильное. Тут совершенно другая система, к ней надо привыкнуть. Она должна быть более ответственной за все, что делает, особенно вне катка. Там пока есть вопросы коммуникации, которые надо улучшать. Для меня важно, чтобы спортсмен стремился стать профессионалом во всех аспектах. Посмотрим, как она с этим справится. Многое начинает складываться, поставлены две неплохие программы, одна у Ше-Линн Бурн. Процесс идет, но он требует времени. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что не хочется тратить время зря". Рафаэль Арутюнян

Самоделкина в Норвуде уступила только хозяйке соревнований – американке Изабо Левито, которая набрала 207,61 балла. Обладательницей бронзовой медали стала Джиа Шин из Южной Кореи (179,97).

"У Софы уже очень неплохие попытки тройного акселя, надеюсь, освоим, но пока спешки нет. Тут есть элемент риска, много прыжков делать нельзя. Но когда форма улучшится, то и прыжок станет лучше получаться. Один раз прыгнуть, а на другой травмироваться – это неправильный подход. Надо его стабильно делать, когда надо, тогда и прыгать. Тут многое зависит от нее самой, она должна доказывать, что хочет попасть выше. Не заставляю учеников, хотеть должны они сами. Если у нас с Софой получится с акселем – отлично, будет вишенка на торте. А если появится четверной, да не один – этих вишенок будет много, торт будет стоить дорого.Рафаэль Арутюнян

18-летняя Самоделкина работает с Арутюняном не первый сезон. Ранее молодая фигуристка ездила к нему в США несколько раз, он консультировал казахстанку перед ответственными соревнованиями.

Теперь же Софья, начиная с 1 августа, тренируется у знаменитого наставника на постоянной основе.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
