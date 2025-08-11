#АЭС в Казахстане
Спорт

Нурдаулет Жарылгапов стал лучшим в қазақ күресі

Нурдаулет Жарылгапов победил в қазақ күресі, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 05:33 Фото: SemeiTV
10 августа борец из Мангистауской области Нурдаулету Жарылгапов получил звание "түйе палуан", сообщает Zakon.kz.

На соревнования по қазақ күресі в Абайском районе области Абай собрались борцы из разных регионов страны, передает SemeiTV. Состязались победители многих международных и республиканских соревнований, такие как победитель "Қазақстан барысы" Галымжан Кырыкбай из Тараза, Максат Исагабыл из Кызылорды, Даурен Нуралинов из Семея и другие известные борцы.

Главным призом стал автомобиль. Звание "түйе палуан" досталась борцу из Мангистауской области Нурдаулету Жарылгапову. В весовой категории 74 кг победителем стал Жигер Еркенулы.

10 августа на турнире ISU Cranberry Cup в массачусетском городе Норвуде 18-летняя казахстанcкая фигуристка Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль.

Фото Алия Абди
Алия Абди
