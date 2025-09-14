Дастан Сатпаев принес победу "Кайрату" над "Актобе" в матче КПЛ-2025

14 сентября в Алматы прошел центральный поединок 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в котором "Кайрат" переиграл "Актобе" со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Этот матч был сверхважным для обоих коллективов, которые являются основными конкурентами в чемпионской гонке текущего сезона.

Данный поединок начался с неприятного инцидента. На 10-й минуте серьезную травму получил основной второй "Кайрата" Темирлан Анарбеков.

Звезда недавнего матча Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика" после столкновения с игроком "Актобе" потерял сознание, врачам пришлось срочно вмешаться.

Вместо Анарбекова на поле вышел 18-летний запасной голкипер Шерхан Муртаза.

Что касается самой встречи, то игра оживилась только после 35-й минуты, когда алматинский коллектив часто стал угрожать воротам гостей.

В одном из моментов футболист "Кайрата" Жоржиньо своим ударом потряс перекладину ворот соперника.

Вскоре команда Рафаэля Уразбахтина все же добилась успеха. Это случилось в начале второго тайма, когда точный удар главного снайпера "Кайрата" Дастана Сатпаева влетел в сетку ворот "Актобе".

Обыграв западноказахстанский коллектив, чемпион страны набрал 49 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице КПЛ-2025.

"Кайрат" уже через сутки отправляется в Португалию, где в матче против "Спортинга" стартует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.