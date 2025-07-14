Видеообзор футбольных матчей 16-го тура КПЛ-2025 и турнирный расклад

В минувшие выходные состоялись пять матчей 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, где был отмечен ряд интересных результатов, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок всего 16-то тура прошел в Шымкенте, где встречались фавориты сезона – "Ордабасы" и "Астана".

Южане, несмотря на меньшинство, сумели обыграть столичную дружину (1:0) и отобрать у них ценные очки в чемпионской гонке сезона.

"Ордабасы" заканчивал встречу вдесятером, во втором тайме был удален полузащитник Зикрилло Султаниязов.

Осечкой столичного клуба воспользовался костанайский "Тобол", который стал потенциальным лидером турнирной таблицы КПЛ-2025.

Команда Нурбола Жумаскалиева дома переиграла "Окжетпес" со счетом 2:1.

Другие поединки 16-го тура завершились следующими показателями: "Улытау" – "Елимай" 1:1, "Туран" – "Кызылжар" 1:2, "Женис" – "Жетысу" 3:1.

"Кайрат" и "Актобе" свои встречи прошедшего тура провели немного ранее из-за еврокубков. Как известно, алматинцы 15 июля на Центральном стадионе примут словенскую "Олимпию" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

А западноказахстанцы также на своей арене, но уже 17 июля сразятся с польской "Легией", в ходе ответного матча Лиги Европы.