Роджер Федерер возвращается в теннис и выступит на кортах Шанхая
Фото: Instagram/rogerfederer
Легендарный швейцарский теннисист, экс-первая ракетка мира и 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер проведет выставочный матч на "Мастерсе" в Шанхае (Китай). Его оппонентами станут местные звезды шоу-бизнеса и спорта, сообщает Zakon.kz.
44-летняя легенда мирового тенниса сыграет в парном матче с китайскими знаменитостями: актером и режиссером Донни Йеном, актером У Лэем и бывшей теннисисткой Чжэн Цзей.
Проект Roger and Friends Celebrity Doubles пройдет 10 октября.
Из-за череды травм Федерер оставил профессиональный спорт три года назад. В общей сложности он выиграл 111 турниров ATP, 103 из которых в одиночном разряде.
"Очень рад вернуться в Цичжун Стадион в Шанхае на турнир Rolex Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к теннису. С нетерпением жду встречи с вами 10 октября". Роджер Федерер
Прощальный матч швейцарец сыграл в парном разряде вместе со своим извечным соперником – испанцем Рафаэлем Надалем.
Федерер в свои лучшие годы был двукратным чемпионом турнира в Шанхае.
