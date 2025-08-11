#АЭС в Казахстане
Спорт

Роджер Федерер возвращается в теннис и выступит на кортах Шанхая

Теннис Выступление Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 12:08 Фото: Instagram/rogerfederer
Легендарный швейцарский теннисист, экс-первая ракетка мира и 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер проведет выставочный матч на "Мастерсе" в Шанхае (Китай). Его оппонентами станут местные звезды шоу-бизнеса и спорта, сообщает Zakon.kz.

44-летняя легенда мирового тенниса сыграет в парном матче с китайскими знаменитостями: актером и режиссером Донни Йеном, актером У Лэем и бывшей теннисисткой Чжэн Цзей.

Проект Roger and Friends Celebrity Doubles пройдет 10 октября.

Из-за череды травм Федерер оставил профессиональный спорт три года назад. В общей сложности он выиграл 111 турниров ATP, 103 из которых в одиночном разряде.

"Очень рад вернуться в Цичжун Стадион в Шанхае на турнир Rolex Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к теннису. С нетерпением жду встречи с вами 10 октября". Роджер Федерер

Прощальный матч швейцарец сыграл в парном разряде вместе со своим извечным соперником – испанцем Рафаэлем Надалем.

Федерер в свои лучшие годы был двукратным чемпионом турнира в Шанхае.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
