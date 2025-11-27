#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.68
600.27
6.58
Спорт

Роджер Федерер намекнул на возвращение в теннис в качестве советника

Теннис Интервью Теннисиста, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 17:08 Фото: Instagram/rogerfederer
Легендарный швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров из серии "Больших шлемов" Роджер Федерер планомерно возобновил тренировки на корте с возможным дальнейшим участием на выставочных мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

44-летний отец четырех детей, а также экс-первая ракетка мира в одном из интервью заявил, что сейчас травмы его особо не беспокоят и он почаще стал появляться на площадке.

К тому же его 11-летний сын профессионально стал заниматься теннисом, а папа ведет его дела в качестве менеджера.

Сам же Роджер пока не готов к тренерской деятельности, но планирует помочь любому теннисисту советами и даже намекнул, где его найти.

"Пока сосредоточен на своих детях, это важный период, прежде чем они покинут дом. Сейчас не готов к тренерству, нет времени, все это знают, поэтому никто и не спрашивает. Но, как говорят, никогда не зарекайся. Открыт для наставничества, если у кого-то есть вопросы, с радостью дам совет. Возможно буду в Дубае через месяц и любой игрок сможет встретится со мной". Роджер Федерер

Недавно появилась новость, что Федерер на следующий год будет вписан в международный Зал славы тенниса.

Месяц назад знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси включил Роджера Федерера в список гениальных спортсменов всех времен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роджер Федерер возвращается в теннис и выступит на кортах Шанхая
12:08, 11 августа 2025
Роджер Федерер возвращается в теннис и выступит на кортах Шанхая
Роджер Федерер рассказал о своей жизни после ухода из тенниса
15:39, 08 декабря 2023
Роджер Федерер рассказал о своей жизни после ухода из тенниса
Роджер Федерер проведет выставочный матч на турнире в Шанхае
14:05, 11 октября 2024
Роджер Федерер проведет выставочный матч на турнире в Шанхае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: