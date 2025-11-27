Роджер Федерер намекнул на возвращение в теннис в качестве советника

Легендарный швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров из серии "Больших шлемов" Роджер Федерер планомерно возобновил тренировки на корте с возможным дальнейшим участием на выставочных мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

44-летний отец четырех детей, а также экс-первая ракетка мира в одном из интервью заявил, что сейчас травмы его особо не беспокоят и он почаще стал появляться на площадке.

К тому же его 11-летний сын профессионально стал заниматься теннисом, а папа ведет его дела в качестве менеджера.

Сам же Роджер пока не готов к тренерской деятельности, но планирует помочь любому теннисисту советами и даже намекнул, где его найти.

"Пока сосредоточен на своих детях, это важный период, прежде чем они покинут дом. Сейчас не готов к тренерству, нет времени, все это знают, поэтому никто и не спрашивает. Но, как говорят, никогда не зарекайся. Открыт для наставничества, если у кого-то есть вопросы, с радостью дам совет. Возможно буду в Дубае через месяц и любой игрок сможет встретится со мной". Роджер Федерер

Недавно появилась новость, что Федерер на следующий год будет вписан в международный Зал славы тенниса.

Месяц назад знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси включил Роджера Федерера в список гениальных спортсменов всех времен.