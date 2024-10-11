Роджер Федерер проведет выставочный матч на турнире в Шанхае

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет выставочный матч на турнире ATP Shanghai 2024 под названием Roger & Friends Celebrity Doubles, сообщает Zakon.kz.

Швейцарец сыграет в паре с гонконгским поп-музыкантом Изоном Чаном. Противостоять им будут 41-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь и олимпийский чемпион по настольному теннису Фань Чжэньдун.



Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера-2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

За свою карьеру Федерер два раза выигрывал титул в Шанхае.

20 июня 2024 года вышел документальный фильм про последние 12 дней Федерера в качестве профессионального теннисиста. В фильме он рассказывает про соперников, свою карьеру и семью.