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"Барселона" проиграла Кубок Гампера и потеряла двух своих лидеров

Футбол Поражение Барсы, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 14:31 Фото: Instagram/fcbarcelona
12 августа каталонский футбольный клуб "Барселона" не смог выиграть ежегодный Кубок Гампера, который разыгрывается с 1966 года. "Блауграна" проиграла родной трофей французскому "Монако", сообщает Zakon.kz.

Сине-гранатовые потерпели неудачу в матче за Кубок Жоана Гампера впервые за последние 12 лет. Команда Ханса-Дитера Флика пропустила три безответных мяча от "Монако" – 0:3. 


Плюс к этому каталонский коллектив из-за травмы после данной встречи не досчитался двух своих лидеров – Роберта Левандовски и Илкая Гюндогана. Поляк повредил руку, немец получил удар по голове.  

Стоит отметить, что "Барса" никому не проигрывала свой родной трофей с 2012 года, тогда они уступили итальянской "Сампдории".

"Хорошо играли на старте, создавали прекрасные моменты. Не хватало контроля, уверенности, скорости и точности в передачах. Во втором тайме не смогли исправить ошибки. Это был не лучший матч для нас. Что удавалось во время турне по США, не могли показать здесь. Отсюда вытекает вывод, надо устранить пробелы в будущих тренировках".Главный тренер ФК "Барселона" Ханс-Дитер Флик

А "Монако" забирает Кубок Гампера сразу с первой попытки, ранее не участвовав в этом турнире.

Первая официальная игра у "Барселоны" состоится в ночь на 18 августа в Ла Лиге на выезде против "Валенсии".

В прошлом сезоне каталонская команда завершила испанский чемпионат на второй строчке. 

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