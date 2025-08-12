"Кайрат" настроен оптимистично на ответный матч Лиги чемпионов против "Слована"

В ночь на 13 августа в словацком городе Братиславе состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Слован" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

В преддверии матча наставник алматинской дружины Рафаэль Уразбахтин высказался о готовности своих подопечных к очень важному противостоянию.

"Приехали специально за несколько дней, чтобы немного восстановиться после долгой дороги. Здесь будет не так легко, но в принципе полностью готовы и настроены показать максимальный результат, который бы нас устроил. Достаточно серьезно изучали соперника, они очень сильно играют дома на таком прекрасном стадионе. Поэтому думаем, что дома постараются более мощно сыграть". Рафаэль Уразбахтин

Победитель предстоящего матча между "Слованом" и "Кайратом" получит путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

"Команда Вайсса играла год назад в группе Лиги чемпионов. Для нас это мечта, мы все горим желанием осуществить нашу мечту для наших болельщиков и для страны. Все ждут от нас этого праздника, который можем подарить. Постараемся сделать все возможное, что от нас зависит, но понимаем прекрасно, что нам здесь будет нелегко". Рафаэль Уразбахтин

Прямая трансляция встречи "Слован" – "Кайрат" стартует в 23:15 по казахстанскому времени, а болельщики смогут посмотреть ее на телеканале Qazsport.

Как всем известно, первый матч прошел 6 августа в Алматы, когда "Кайрат" вырвал победу на 90-й минуте игры со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти Дастана Сатпаева.