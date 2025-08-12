#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Спорт

"Кайрат" настроен оптимистично на ответный матч Лиги чемпионов против "Слована"

Футбол Матч Слован, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:35 Фото: Instagram/f.c.kairat
В ночь на 13 августа в словацком городе Братиславе состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Слован" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

В преддверии матча наставник алматинской дружины Рафаэль Уразбахтин высказался о готовности своих подопечных к очень важному противостоянию.

"Приехали специально за несколько дней, чтобы немного восстановиться после долгой дороги. Здесь будет не так легко, но в принципе полностью готовы и настроены показать максимальный результат, который бы нас устроил. Достаточно серьезно изучали соперника, они очень сильно играют дома на таком прекрасном стадионе. Поэтому думаем, что дома постараются более мощно сыграть". Рафаэль Уразбахтин

Победитель предстоящего матча между "Слованом" и "Кайратом" получит путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

"Команда Вайсса играла год назад в группе Лиги чемпионов. Для нас это мечта, мы все горим желанием осуществить нашу мечту для наших болельщиков и для страны. Все ждут от нас этого праздника, который можем подарить. Постараемся сделать все возможное, что от нас зависит, но понимаем прекрасно, что нам здесь будет нелегко". Рафаэль Уразбахтин

Прямая трансляция встречи "Слован" – "Кайрат" стартует в 23:15 по казахстанскому времени, а болельщики смогут посмотреть ее на телеканале Qazsport.

Как всем известно, первый матч прошел 6 августа в Алматы, когда "Кайрат" вырвал победу на 90-й минуте игры со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти Дастана Сатпаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барыс" подписал ряд важных соглашений за одни сутки
Спорт
11:51, Сегодня
"Барыс" подписал ряд важных соглашений за одни сутки
Рыбакина одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Спорт
09:43, Сегодня
Рыбакина одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности
Спорт
08:56, Сегодня
Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: