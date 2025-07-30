Что из себя представляет "Слован" с экс-тренером "Кайрата" Вайссом

5 августа казахстанский футбольный клуб "Кайрат" в Алматы проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против словацкой дружины "Слован", сообщает Zakon.kz.

При упоминании этого крепкого европейского середнячка в первую очередь сразу на ум приходит его главный тренер, знакомый нашим болельщикам по работе с "Кайратом", Владимир Вайсс.

Как известно, 60-летний словацкий специалист руководил флагманом казахстанского футбола с 2013 по 2015 год, став здесь трехкратным призером ЧРК.

Что касается "Слована", то Вайсс руководит командой с 2021 года и за последние три сезона приводил своих подопечных к чемпионскому титулу в своей стране.

Рыночная стоимость "Королей Братиславы" составляет 38,08 млн евро, а ценник всех игроков "Кайрата" колеблется в районе 12,8 млн.

Самым дорогостоящим игроком "Слована" считается 24-летний форвард Давид Стрелец (8 млн). "Небесно-голубые" 23 раза становились чемпионами Словакии и в 17-ти случаях брали Кубок страны.

В рейтинге УЕФА дружина Вайсса стоит на 59-й позиции, а команда Рафаэля Уразбахтина располагается на 266-й строчке.

Подводя итоги, можно сказать, что чемпион Словакии намного выше по всем показателям. Но, как говорится, все решится на поле, и "Кайрат" доказал это своей фантастической игрой 29 июля в первом тайме против финского КуПСа.

Можно привести другой свежий пример – подвиг футболистов "Актобе" (стоимость – 9,48 млн), когда они обыграли дома пражскую "Спарту" (75,23 млн) в рамках игр Лиги конференций.