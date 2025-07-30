#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Спорт

Что из себя представляет "Слован" с экс-тренером "Кайрата" Вайссом

Футбол Тренер Слована, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 15:51 Фото: Instagram/skslovanbratislava
5 августа казахстанский футбольный клуб "Кайрат" в Алматы проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против словацкой дружины "Слован", сообщает Zakon.kz.

При упоминании этого крепкого европейского середнячка в первую очередь сразу на ум приходит его главный тренер, знакомый нашим болельщикам по работе с "Кайратом", Владимир Вайсс.

Как известно, 60-летний словацкий специалист руководил флагманом казахстанского футбола с 2013 по 2015 год, став здесь трехкратным призером ЧРК.

Что касается "Слована", то Вайсс руководит командой с 2021 года и за последние три сезона приводил своих подопечных к чемпионскому титулу в своей стране.   

Рыночная стоимость "Королей Братиславы" составляет 38,08 млн евро, а ценник всех игроков "Кайрата" колеблется в районе 12,8 млн.

Самым дорогостоящим игроком "Слована" считается 24-летний форвард Давид Стрелец (8 млн). "Небесно-голубые" 23 раза становились чемпионами Словакии и в 17-ти случаях брали Кубок страны.

В рейтинге УЕФА дружина Вайсса стоит на 59-й позиции, а команда Рафаэля Уразбахтина располагается на 266-й строчке.

Подводя итоги, можно сказать, что чемпион Словакии намного выше по всем показателям. Но, как говорится, все решится на поле, и "Кайрат" доказал это своей фантастической игрой 29 июля в первом тайме против финского КуПСа. 

Можно привести другой свежий пример – подвиг футболистов "Актобе" (стоимость – 9,48 млн), когда они обыграли дома пражскую "Спарту" (75,23 млн) в рамках игр Лиги конференций. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан в драматичном полуфинале проиграл Японии на ЧМ-2025 по фехтованию
Спорт
16:03, Сегодня
Казахстан в драматичном полуфинале проиграл Японии на ЧМ-2025 по фехтованию
Казахстанские шпажисты сотворили громкую сенсацию и вышли в полуфинал ЧМ-2025
Спорт
14:21, Сегодня
Казахстанские шпажисты сотворили громкую сенсацию и вышли в полуфинал ЧМ-2025
В Норвегии лучшему футболисту вручили призы натуральными продуктами
Спорт
12:53, Сегодня
В Норвегии лучшему футболисту вручили призы натуральными продуктами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: