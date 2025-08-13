#АЭС в Казахстане
Спорт

Известны финалисты плей-офф квалификации Лиги чемпионов с участием "Кайрата"

Футбол Плей-офф ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 09:52 Фото: telegram/fc_kairat
В ночь на 13 августа завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В списке удачливых команд оказался казахстанский "Кайрат", который обыграл на выезде в серии пенальти словацкий "Слован", сообщает Zakon.kz.

По итогам всех прошедших встреч определилась дальнейшая сетка плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26, где также примет участие алматинский "Кайрат".

  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан).
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – "Пафос" (Кипр).
  • "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Штурм" (Австрия).
  • "Селтик" (Шотландия) – "Кайрат" (Казахстан).
  • "Базель" (Швейцария) – "Копенгаген" (Дания).
  • "Фенербахче" (Турция) – "Бенфика" (Португалия).
  • "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия).

Первые матчи стадии плей-офф пройдут 19-20 августа, а ответные встречи запланированы на 26-27 августа.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Чемпион Казахстана свою первую игру против легендарного "Селтика" проведет 20 августа в Глазго на поле рекордсмена шотландского футбола.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Наставник "Слована" лично поздравил каждого игрока "Кайрата" в раздевалке
Спорт
11:04, Сегодня
Спорт
11:04, Сегодня
Спорт Акмолинской области: заявлены амбициозные задачи и новые проекты
Спорт
11:03, Сегодня
Спорт Акмолинской области: заявлены амбициозные задачи и новые проекты
Спорт
11:03, Сегодня
Как в Алматы планируют провести День спорта
Спорт
05:55, Сегодня
Как в Алматы планируют провести День спорта
Спорт
05:55, Сегодня
Как в Алматы планируют провести День спорта
