Известны финалисты плей-офф квалификации Лиги чемпионов с участием "Кайрата"

В ночь на 13 августа завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В списке удачливых команд оказался казахстанский "Кайрат", который обыграл на выезде в серии пенальти словацкий "Слован", сообщает Zakon.kz.
По итогам всех прошедших встреч определилась дальнейшая сетка плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26, где также примет участие алматинский "Кайрат".
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан).
- "Црвена Звезда" (Сербия) – "Пафос" (Кипр).
- "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Штурм" (Австрия).
- "Селтик" (Шотландия) – "Кайрат" (Казахстан).
- "Базель" (Швейцария) – "Копенгаген" (Дания).
- "Фенербахче" (Турция) – "Бенфика" (Португалия).
- "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия).
Первые матчи стадии плей-офф пройдут 19-20 августа, а ответные встречи запланированы на 26-27 августа.
Чемпион Казахстана свою первую игру против легендарного "Селтика" проведет 20 августа в Глазго на поле рекордсмена шотландского футбола.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ.
