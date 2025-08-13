Известны финалисты плей-офф квалификации Лиги чемпионов с участием "Кайрата"

Фото: telegram/fc_kairat

В ночь на 13 августа завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В списке удачливых команд оказался казахстанский "Кайрат", который обыграл на выезде в серии пенальти словацкий "Слован", сообщает Zakon.kz.

По итогам всех прошедших встреч определилась дальнейшая сетка плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26, где также примет участие алматинский "Кайрат". "Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан).

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Пафос" (Кипр).

"Будё-Глимт" (Норвегия) – "Штурм" (Австрия).

"Селтик" (Шотландия) – "Кайрат" (Казахстан).

"Базель" (Швейцария) – "Копенгаген" (Дания).

"Фенербахче" (Турция) – "Бенфика" (Португалия).

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия). Публикация от "Қайрат" ФК | FC Kairat Almaty (@f.c.kairat) Первые матчи стадии плей-офф пройдут 19-20 августа, а ответные встречи запланированы на 26-27 августа. Фото: Instagram/f.c.kairat Чемпион Казахстана свою первую игру против легендарного "Селтика" проведет 20 августа в Глазго на поле рекордсмена шотландского футбола. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ.

