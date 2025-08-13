#АЭС в Казахстане
#Интересное
Роналду сделал подарок возлюбленной на сумму в пять миллионов долларов

Футбол Подарок Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 15:34 Фото: Instagram/GeorGinaGio
Поклонники таланта звездного португальского футболиста Криштиану Роналду уже несколько дней обсуждают о его будущем бракосочетании с подругой Джорджиной Родригес. Кое-кто уже узнал о цене украшения, которую презентовал футболист своей возлюбленной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, капитан саудовского клуба "Аль‑Наср" презентовал Джорджине Родригес обручальное кольцо, которое оценено экспертами в 5 млн долларов.

По словам директора одного из лондонских ювелирных домов, по размеру украшение сравнимо со знаменитым бриллиантом "Тейлор‑Бёртон", грушевидным камнем весом в 69,42 карата.

Сама же Родригес не скрывает украшение и уже показала мировой общественности, появляясь на разных мероприятиях с дорогим подарком.

Чуть ранее появилась информация, что 40-летний футболист сделал предложение своей подруге, матери пятерых детей.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
