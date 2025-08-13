#АЭС в Казахстане
Спорт

Где и когда казахстанские фанаты футбола смогут посмотреть Суперкубок УЕФА

Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – ПСЖ и "Тоттенхэм". Решающий поединок пройдет на итальянском стадионе "Блюэнерджи" в городе Удинезе, сообщает Zakon.kz.

Противостояние французского и английского коллективов будет обслуживать главный судья встречи Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Ранее "Тоттенхэм" и ПСЖ официальных матчей между собой не проводили. Но все же одна игра между командами была восемь лет назад.

В рамках товарищеского турнира "Международный кубок чемпионов" французы проиграли англичанам – 2:4.

Фото: Instagram/championsleague

Начало битвы между двумя топовыми клубами Европы запланировано на 00:00 по казахстанскому времени. Наши болельщики могут посмотреть прямую трансляцию встречи на телеканале Qazsport.

В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский "Реал". Тогда в финале "сливочные" обыграли итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
