Где и когда казахстанские фанаты футбола смогут посмотреть Суперкубок УЕФА
Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – ПСЖ и "Тоттенхэм". Решающий поединок пройдет на итальянском стадионе "Блюэнерджи" в городе Удинезе, сообщает Zakon.kz.
Противостояние французского и английского коллективов будет обслуживать главный судья встречи Жоау Педру Пиньейру из Португалии.
Ранее "Тоттенхэм" и ПСЖ официальных матчей между собой не проводили. Но все же одна игра между командами была восемь лет назад.
В рамках товарищеского турнира "Международный кубок чемпионов" французы проиграли англичанам – 2:4.
Фото: Instagram/championsleague
Начало битвы между двумя топовыми клубами Европы запланировано на 00:00 по казахстанскому времени. Наши болельщики могут посмотреть прямую трансляцию встречи на телеканале Qazsport.
В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский "Реал". Тогда в финале "сливочные" обыграли итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript