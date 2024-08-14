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"Реал" победил "Аталанту" и в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

&quot;Реал&quot; победил &quot;Аталанту&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 02:09 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 15 августа в Варшаве (Польша) прошел матч за Суперкубок УЕФА-2024. Мадридский "Реал" победил итальянскую "Аталанту", сообщает Zakon.kz.

"Реал" в матче за Суперкубок УЕФА обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.

В игре отличились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Для 25-летнего француза это был дебютный гол за мадридский клуб.

Таким образом "Реал" в шестой раз завоевала Суперкубок УЕФА – это рекорд среди всех клубов.

По пять раз обладателями трофея становились "Барселона" и "Милан", "Ливерпуль" – четыре раза.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Аталанта" не смогли отличиться в первом тайме матча за Суперкубок УЕФА.

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