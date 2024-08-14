"Аталанта" готова дать бой "Реалу" в матче за Суперкубок УЕФА

В ночь на 15 августа в Варшаве (Польша) состоится матч за Суперкубок УЕФА-2024. Мадридский "Реал" как победитель Лиги чемпионов встретится с победителем Лиги Европы, итальянской "Аталантой", сообщает Zakon.kz.

История встреч этих команд на европейской арене особо небогатая, они встречались лишь два раза. Это случилось в плей-офф Лиги чемпионов-2021, тогда в обоих матчах выиграл "Реал" (1:0, 3:1).



Сможет ли коллектив Джан Пьеро Гасперини совершить сенсацию и обыграть самый титулованный клуб планеты, узнаем сегодня ночью, начало игры – в 00:00 по казахстанскому времени.

В любом случае 66-летний наставник "Аталанты" готов дать бой лучшей дружине Европы прошлого сезона.

"На бумаге расклад еще яснее, чем в финале Лиги Европы с "Байером", но это самая большая мотивация. Мы здесь, чтобы играть в престижном турнире, с гордостью и желанием удивить. Прогнозы могут поменяться, покажем на поле то, что умеем делать. Попросил игроков провести отличный матч, не думая о том, кто есть кто на поле". Джан Пьеро Гасперини

23 мая "Аталанта" в решающем матче Лиги Европы обыграла непобедимый в тот период немецкий "Байер".

В свою очередь королевский клуб в финале Лиги чемпионов был сильнее другого представителя Бундеслиги, дортмундской "Боруссии".

Нельзя не отметить, что наставники "Реала" и "Аталанты" на днях вошли в топ-10 лучших тренеров Европы.